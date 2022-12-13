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Niğde Merkez’de icradan satılık daire

T.C. Niğde İcra Dairesi tarafından Niğde Merkez'de 127 m² 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:49
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Niğde Merkez’de icradan satılık daire

Niğde Merkez’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Niğde İl, Merkez İlçe, ŞEHİTLER Mahalle/Köy, 3536 Ada, 5 Parsel, 12 Nolu Bağımsız Bölüm satış konu taşınmaz Niğde ili Merkez ilçesi Şehitler mah. 3536 ada 5 parsel 3. Kat, 12 No.lu, Mesken Vasıflı Bağımsız Bölümdür. Ana Taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat + 9 normal katlı betonarme karkas binanın 4. katında bulunduğu, tapuda mesken vasfında tescilli olduğu, kat irtifakının kurulduğu ancak kat mülkiyetinin tesis edilmediği, ısınma sisteminin merkezi doğalgazlı olduğu, elektrik ve suyunun bulunduğu, güney, güneydoğu ve güneybatı cepheli olduğu, 3+1 oda düzeninde 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet wc-lavabo, 1 adet balkon, hol ve antreden oluştuğu, meskenin 116,25m² net ve 127,50m² brüt alanlı olduğu, zemin döşemelerinin kısmen fayans kaplamalı ve kısmen laminant kaplamalı olduğu, iç kapılarının ahşap doğramalı olduğu, duvar ve tavanlarının saten alçılı ve saten boyalı olduğu, pencerelerinin ve balkon kapılarının pvc doğramalı olduğu, ısınma sisteminin merkezi doğalgazlı olduğu, çelik doğramalı dış kapısının bulunduğu, elektrik ve suyunun bulunduğu Bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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