Niğde Teknopark'tan büyük başarı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bünyesindeki Niğde Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralaması'nda önemli bir başarıya imza attı. 71 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında, teknoloji ve inovasyon alanındaki etkili çalışmaları sonucunda 10 basamak birden yükselerek 34. sıraya yerleşti.

2021 yılında 44. sırada bulunan Niğde Teknopark, girişimcilik destekleri, teknoloji transferi faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birliği gibi alanlarda kaydettiği başarılarla bu önemli sıralamayı elde etti. Niğde Teknopark'ın bu başarısı, bölgedeki girişimcilik ekosisteminin gelişiminde kritik bir rol oynuyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde'nin ve çevresinin girişimcilik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Uslu, “Üniversitemizin ve Niğde Teknopark'ımızın elde ettiği bu başarı, bölgedeki ar-ge ve girişimcilik ekosisteminin gelişiminin bir göstergesidir. Bu potansiyelimizle Niğde'nin ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceğiz” dedi.