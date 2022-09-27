Niğde Ulukışla SYDV işçi alacak

Niğde Ulukışla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacağını açıkladı.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 29 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicil kaydı bulunmamak,
B sınıf ehliyeti olması.
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