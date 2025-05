Niğde’de 1 Mayıs’ı halaylar çekerek kutladılar

Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleşen programa konfederasyona bağlı sendikaların yanı sıra bazı dernek, ve vakıflar da destek verdi. Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Adalete ve hukuka sahip çıkmak her zamankinden daha da önem arz ediyor. Yükselen yoksulluk, derinleşen gelir adaletsizliği, sendikal örgütlerinin hakkını engellenmesi, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve emekçilerin taleplerinin yok sayılması karşısında mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Bugün, Türkiye'de milyonlarca emekçi, köylü ve emekli düşük ücretlerle yaşamaya mahkum edilmiştir. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, güvencesiz çalışma şartları ve artan hayat pahalılığı emekçileri her geçen gün daha fazla yoksulluğa sürüklemektedir. Çocuk işçiliği meşru hale getirilmiş, okulda olması gereken iki milyon çocuk, atölyelerde, güvencesiz çalışma şartlarında yaşam mücadelesi vermeye zorlanmış ve birçok çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitmiş. Tüm emekçiler bu düzenin en büyük mağduru. Ne zaman halkın refah düzeyinde iyileşme, emekçilerin maaşlarında artış talep etsek cevap aynı. Kaynak yok. Bu ülkenin kaynak sorunu yok . Kaynak, ihalelerle sermayelerine sermaye sattığınız kalantorlarda. Kaynak, halkın cebinden milyarlarca dolar çıkmasına neden olan müşteri garantili yollarda, hava alanlarında. Kaynak, ülkemize doldurulan milyonlarca sığınmacı ve kaçak göçmenler için harcanan milyon dolarlarda. Seçilmiş siyasi temsilciler, sendikacılar, gazeteciler ve öğrenciler üzerinde doğrudan halkın iradesine, örgütlenme hakkına ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Bu baskı ortamı demokratik değerleri zayıflatmakta, hukukun üstünlüğünü yok etmekte, her gün yeni bir hukuksuzluğa uyanmaktayız. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yeni bir hayat gelir. 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı."

Yapılan konuşmaların ardından slogan atan kalabalık daha sonra müzik eşliğinde halaylar çekti.