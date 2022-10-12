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Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de düzenlenen 2 ayrı tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:51
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Niğde'de 211 sikke ele geçirildi

Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir kargo firmasına ait araçla Nevşehir'de satılmak üzere tarihi sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekiplere, şüpheli, 98 sikke ve obje ile 4 yüzüğü kendisi verdi.

Öte yandan, ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin aracını da Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü yakınlarında durdurdu.

Aramalarda, 113 sikke ve obje ile 11 yüzük ve 3 mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

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