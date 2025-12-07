Niğde'nin Edikli beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden satın alınarak tüketilen tavuk döner sonrası 7 çocuk rahatsızlanarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'de tedavi altına alındı. A.D. (11), M.A.D. (11), M.K. (12), Ç.İ. (12), Y.E.İ. (11), A.A. (14) ve A.B.A.'nın (10) sağlık durumlarının iyi olduğu ve uygulanan tedavilerin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliğince yapılan açıklamada; olayla ilgili adli mercilere gerekli bildirimin yapıldığı ve sürecin hukuki yönden de incelendiği ifade edildi. Ayrıca dönerin temin edildiği işletmelerle ilgili bilgilerin ilgili birimlerce toplandığı, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmelerde numune alma, hijyen denetimi ve mevzuata uygunluk kontrollerinin başlatıldığı kaydedildi.

BÖCEK AİLESİNİN ZEHİRLENMESİ

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesi, İstanbul Fatih'te yerleştikleri otelden çıkarak Ortaköy'de kumpir ve midye yemişti. Daha sonra otele gelen aile rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin dört üyesi de entübe edilirken anne Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir ve Masal Böcek tedavilerinin 2. gününde yaşamlarını yitirmişti. Baba Servet Böcek ise eşi ve çocuklarından 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

2 TURİST DE HASTANEYE KALDIRILDI

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı incelemenin ardından otel boşaltılmış, müşteriler farklı otellere yönlendirilmişti.

Ayrıca soruşturmada, otel sahibi H.O, lokumcu F.T, kokoreççi E.E, fırıncı M.K, midyeci Y.D, kafe sahibi F.M.O, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K. ile ilaçlama yapan D.C. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ederken 2 otel görevlisi ile ilaçlama yapan kişi de gözaltına alınmıştı.

ÖNCE SERBEST BIRAKMA SONRA TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ilaçlama firması sahibi Z.K, firma çalışanları D.C. ve S.K. ile otel çalışanı M.M.U.D.C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Otel sahibi H.O. hakkında ev hapsi, otel çalışanı R.B. hakkında yurt dışı çıkış yasağı, simitçi M.K. hakkında ise imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma sürecinde yapılan itirazlar ve dosya kapsamındaki incelemeler neticesinde, daha önce nöbetçi hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanan otel sahibi H.O. ile "yurt dışına çıkış yasağı" getirilen otel çalışanı R.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERTİFİKALARI YOK

İlaçlama firması yetkilisi şüpheli Zeki K. ifadesinde sertifikalarının olmadığını itiraf etmişti. Zeki K., ifadesinde, "DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık. Serkan benim yanımda çalışırken kesinlikle ilaçlama işi yapmıyordu. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. yapar. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. İlaçları nereden aldığımızı bilmiyorum. 11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum. Olayda herhangi bir kusurum yoktur" demişti.

ÜÇ ESNAF SERBEST

Adli tıp raporunda Böcek ailesinin yediklerinden değil ilaçlama yüzünden yaşamlarını yitirdiği kesinleşti. Bunun üzerine soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan kokoreç ve midye satılan iş yerinin sahibi Ercan Erdoğan., kafe işletme sahibi F.M.O., lokumcu sahibi şüpheli Fatih Tektaş ve midye tezgahı bulunan şüpheli Yusuf D. tahliye edilmişti.