Niğde’de ’anız yakmayın’ uyarısı!

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; anız yakmanın çevre, insan sağlığı ve ekonomik açıdan ciddi zararlar doğurduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Hasat sonrası tarlalarda kalan anızın yakılması, yalnızca tarım arazilerinde değil, aynı zamanda orman alanlarında, yerleşim yerlerinde ve doğal yaşam üzerinde de büyük tehlikeler oluşturuyor. Yangınların toprağın verimliliğini azaltarak çevreye zarar verdiği, hava kirliliğine yol açtığı ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca anız yangınlarının ekonomik kayıplara da yol açtığına dikkat çekilerek; tarım arazilerinin verimliliğinin düşmesi ve orman yangınlarına sebep olunması halinde büyük maddi zararların oluşabileceği belirtildi. İnsan sağlığı üzerindeki etkilerine de değinilen uyarıda, anız yangınlarının solunum yolu hastalıklarını artırdığı, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.