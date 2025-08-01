Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda, hakkında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi, 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 1 kişi, ifadesi alınmak üzere aranan 14 kişi ve adli para cezası nedeniyle aranan 2 kişi olmak üzere toplamda 36 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü personeline ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür edilerek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.