Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde başlatılan uygulamalar kapsamında, Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, hakkında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi, 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 1 kişi, ifadesi alınmak üzere aranan 14 kişi ve adli para cezası nedeniyle aranan 2 kişi olmak üzere toplamda 36 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü personeline ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür edilerek, yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı

Son Haberler
İzmirli Parla Kabasakal yine dünyanın zirvesinde
İzmirli Parla Kabasakal yine dünyanın zirvesinde
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu
Fenerbahçe'de üstü çizilen oyuncular belli oldu
Galatasaray 13 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon TL'ye transfer etti
Galatasaray 13 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon TL'ye transfer etti
Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor
Akciğer kanserindeki mucizeyi bilim öneriyor
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı
Niğde’de aranan 36 şüpheli yakalandı