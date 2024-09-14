Niğde'de bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Çiftlik ilçesi Asmasız Mahallesi'nde akşam saatlerinde Serdar Aksoy ve İrfan Güven arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İrfan Güven, Serdar Aksoy'u bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Serdar Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen Aksoy'un yakınları, İrfan Güven'i darbederek yaraladı. Güven, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından polis tarafından sorgulanacak olan Güven hakkında adli işlemler başlatılacağı öğrenildi.