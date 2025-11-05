Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar gün boyunca geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

Etkinlik alanını Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de gezerek çocukların oynadığı oyunları izledi.

Program kapsamında Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar, çocuklara dağıtıldı.

Etkinliğin alan koordinatörü Gülyeter Yaşar, 2 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenen şenlikle yola çıktıklarını belirterek, "İlk olarak bir tır dolusu mutluluğumuzu 10 deprem ilimize ulaştırdık. Bugün ise 57. durağımız olan Niğde’deyiz. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Akşam 17.00’ye kadar çocuklarla birlikte olacağız" dedi.

Yaşar, geleneksel oyunların çocuklara hem fiziksel hem de sosyal anlamda katkı sağladığını vurgulayarak, "Burada çocuklar birbirinin ismini bilmeden oyun arkadaşı oluyor. Teknoloji ortamından biraz olsun uzaklaşıp pili bitmeyen oyunlarla tanışıyorlar. Annelerinin babalarının oynadığı oyunları aileleriyle birlikte yeniden deneyimlemeleri bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Katılımcı çocuklar ise oyun alanında doyasıya eğlenirken geleneksel oyunları oynadıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Ankara’dan yola çıkan ve Anadolu’yu il il gezen oyun tırı, mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, on iki taş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve koca ayak gibi geleneksel oyunları tanıtmayı ve çocuklar arasında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.