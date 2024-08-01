Niğde'de dağ tırmanışı sırasında hayatını kaybeden dağcı Bursa'da defnedildi

Kaynak: DHA
Niğde'de dağ tırmanışı sırasında hayatını kaybeden dağcı Bursa'da defnedildi

Niğde'nin Çamardı ilçesi Emli Vadisi Kaletepe mevkiinde dağ tırmanışı yaparken düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özkan Çorapçıgil (43), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyü Emli Vadisi Kaletepe mevkiinde, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Özkan Çorapçıgil, 4 kişilik ekibiyle dağa tırmanırken düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen Çorapçıgil, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da toprağa verildi

Çorapçıgil'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Bursa'ya getirildi. Cenaze, Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki Ürünlü Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, Ürünlü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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