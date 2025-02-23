Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Niğde'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki TOKİ konutlarında bir apartmanının 8. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Muhtemel bir olumsuzluğa karşı apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Niğde’de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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