Niğde’de evde ölü bulunan adam defnedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde’de evde ölü bulunan adam defnedildi

Niğde'nin Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi'nde bulunan bir dairede Hüsniye Yalçın'la birlikte ölü olarak bulunan Ramazan Özkan ilçede toprağa verildi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi'nde bulunan bir dairede Hüsniye Yalçın'la birlikte ölü olarak bulunan Ramazan Özkan ilçede toprağa verildi.

Ramazan Özkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bor ilçesine getirildi. Özkan, ilçe merkezinde bulunan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Özkan'ın yakınlarının yanı sıra Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve vatandaşlar katıldı. Hüsniye Yalçın'ın cenazesinin ise ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

OLAY

Aileleri tarafından kayıp ihbarında bulunulan otomobil tamircisi Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın'ın (48) başlatılan arama çalışmalarının ardından Bor ilçesindeki Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bulunan bir evde oldukları belirlenmiş, eve giren ekipler Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı ölü bir şekilde bulmuştu.

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

Niğde’de evde ölü bulunan adam defnedildi

Niğde’de evde ölü bulunan adam defnedildi

Niğde’de evde ölü bulunan adam defnedildi

Niğde’de evde ölü bulunan adam defnedildi

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