Niğde’de fabrika yangını

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Saygın Plastik Ambalaj isimli fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Fabrikada alevler yükselirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

