Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Niğde'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 38 AIC 939 plakalı araç ile D.S. idaresindeki 33 EFC 37 plakalı araç Niğde-Kayseri karayolu Çavdarlı köyü yol ayrımında çarpıştı.

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Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücülerin hayatını kaybettiği belirlenirken, 33 EFC 37 araçta bulunan Y.Ş. de ağır yaralandı.

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Y.Ş. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, cenazelerde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araçlar da çekici ile kaldırılırken, trafiğe kapatılan yolda yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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