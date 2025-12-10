Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törende, geleceğin aşçıları mesleğe ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydi. Törene Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbiş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.Törende Prof. Dr. Serkan İbiş’in yanı sıra öğrenciler adına birinci sınıf öğrencisi Esma Şengül de konuşma yaptı.

Prof. Dr. Serkan İbiş, önlük giyen öğrencileri tebrik ederek Rektör Hasan Uslu’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, mutfak kültürünün milletlerin kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Türk ve Niğde mutfağının medeniyet tarihinin zenginliklerini yansıttığını ifade etti.

Uslu, Aşçılık Programı’nın yedinci yılına girdiğini hatırlatarak, programın sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmanın yanı sıra yerel mutfak kültürünü yaşatmayı hedeflediğini vurguladı. Ahilik geleneğinin önlük giyme törenleriyle yaşatıldığını belirten Uslu, öğrencilerin gastronomi ve turizm alanında üniversiteyi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere belgeleri takdim edildi ve beyaz önlükler giydirildi.