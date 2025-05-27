Niğde’de Hayat Boyu Öğrenme Sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi ek hizmet binası bahçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda halk oyunları gösterisi sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde açılan kurslarda binlerce vatandaşımız hem mesleki beceriler kazanmakta hem de kültürel mirasımızı yaşatmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergide el sanatlarından giyim üretim teknolojilerine, cam boncuk işçiliğinden hat sanatına kadar geniş bir yelpazede hazırlanmış eserler halkımızın üretkenliğini ve sanata olan ilgisini gözler önünde sermektedir. Bu sürece katkı sunan tüm eğitim kadromuzu canı gönülden kutluyorum" dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda amaçlarının sadece ürünleri sergilemek değil, tüm vatandaşları öğrenmeye davet etmek olduğunu söyleyen Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise şunları söyledi:

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası vesilesiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi, öğrenmenin sürekliliğini ve toplumun her kesimine ulaşma kararlılığımızı gözler önüne sermektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde toplam 637 kurs açarak 17 bin 522 kursiyerimize eğitim hizmeti sunduk. Bu rakamlar, eğitime olan ilginin ve öğrenmeye duyulan isteğin ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir."

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise usta öğreticiler ve kursiyerle teşekkür etti. Çetin, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hayata mutlu bireyler kazandırmak için her zaman, her yerde eğitim vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Halkımızın hayat boyu öğrenmelerini sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından ziyaretçiler açılış kurdelesinin kesilmesi ile açılan stantları ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan ürünlerin bulunduğu sergi, 2 gün ziyarete açık olacak.