Niğde’de jandarmadan dev operasyon! Milyonluk malzeme ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Niğde’de jandarma, kaçak sigara üretime yapılıyor ihbarı üzerine bir işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında iş yerinde 50 milyon 748 bin TL değerinde kaçak sigara ve üretim malzemesi ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sazlıca beldesinde H.E.'ye ait iş yerine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada, 1 sigara basma makinesi, 2 vakum motoru, 2 ambalaj makinesi, 1 milyon 315 bin dolu makaron, 550 bin filtre, 500 kilo kıyılmış tütün, 120 makaron üretim kağıdı, 90 rulo sigara filtre kağıdı ele geçirildi.

İş yerinde çalışan 14 kişi ile H.E. gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 50 milyon 748 bin TL olduğu belirtildi. İfadesi alınan 14 kişi serbest bırakılırken, H.E. ise adliyeye sevk edildi.

