Niğde’de Kardan Adam Şenliği başlıyor

Kaynak: İHA
Niğde’de Kardan Adam Şenliği başlıyor

Niğde'nin beyaz örtüyle kaplanan doğasında, eğlence ve rekabetin bir araya geldiği Kardan Adam Şenliği için geri sayım başladı.

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde Ketençimen Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan festival, katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerde, kardan adam yapma yarışması, kayak sporcularının gösterisi, eşler arası kızak çekme yarışı gibi eğlenceli mücadeleler yer alacak. Ayrıca kar güreşi, halat çekme, bilek güreşi ve kar voleybolu gibi rekabet dolu oyunlar da festival coşkusuna renk katacak. Çocuklar için özel yarışmalar, DJ performansı ve konser de etkinlik programında bulunuyor. Festivalin sonunda ise başarılı yarışmacılar ödüller verilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Niğde Belediyesi önünden saat 10.00 - 10.30 arasında ücretsiz servis kaldırılacağı bildirildi.

Niğde’de Kardan Adam Şenliği başlıyor

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