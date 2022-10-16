﻿Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı

Niğde'de 600 bin TL değerindeki forklifti kiralayan M.K., aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin TL'ye sattı. Forklift sahibinin ihbarı ile polis, harekete geçti. Ekipler, Kayseri'de tespit edilen M.K.'yi operasyon ile yakaladı. İşlemleri sonrası M.K., adliyeye sevk edildi. Forklifte ise polis ekiplerince el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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