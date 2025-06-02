Niğde’de mide bulandıran catering skandalı! Niğde PMYO’ya at ve eşek eti mi yedirdi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Niğde’de mide bulandıran catering skandalı! Niğde PMYO’ya at ve eşek eti mi yedirdi?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine giren Gaziantep merkezli Aydiz Catering’in Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu’na ihaleyle yemek sağladığı ortaya çıktı.

Şerafettin ÇOPUR-Niğde/YENİÇAĞ

Yemeklerinde at ve eşek eti bulunan firmanın, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu gibi kamu kurumlarından toplam 208 milyon TL’lik ihale aldığı belirlendi.

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Aydiz Catering, Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu’na pazarlık usulüyle 17 milyon 596 bin 400 TL’lik hazır yemek satışı gerçekleştirdi. İhale, normal usul yerine MD-21 B maddesine göre yapıldı ve yerli isteklilere fiyat avantajı sağlanmadı.

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Firmanın toplam 208 milyon TL’lik ihale aldığı biliniyor, ancak EKAP’ta sadece Niğde Polis Meslek YüksekOkulu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 32 milyon TL’lik ihaleleri görülüyor. Diğer kamu kurumlarının ihaleleri ise sistemde yer almıyor veya kaldırılmış.

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