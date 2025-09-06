Niğde’de refüje çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Niğde’de refüje çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Niğde'de kontrolden çıkan otomobilih refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Niğde'de kontrolden çıkan otomobilih refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. (30) idaresindeki 50 ADD 467 plakalı otomobil, Niğde-Adana karayolu Sazlıca Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjdeki tabelalara çarparak durabilen araç, çarpmanın etkisiyle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Yayın günü netleşen diziler
Yayın günü netleşen diziler
DEM’in Eş Başkanlarının dili hiç de barışçıl değil
DEM’in Eş Başkanlarının dili hiç de barışçıl değil
Yandaş Seçim Kurulu
Yandaş Seçim Kurulu
Yeter artık, kendinize gelin!
Yeter artık, kendinize gelin!
İstanbul Kararı ve Demokrasi: YSK’nın yetkisi nereye kadar?
İstanbul Kararı ve Demokrasi: YSK’nın yetkisi nereye kadar?