Niğde’de refüje çarpan otomobil alev aldı: 1 yaralı

Niğde'de kontrolden çıkan otomobilih refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. (30) idaresindeki 50 ADD 467 plakalı otomobil, Niğde-Adana karayolu Sazlıca Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjdeki tabelalara çarparak durabilen araç, çarpmanın etkisiyle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.