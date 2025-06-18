Niğde’de ruhsatsız silah operasyonu!

Kaynak: İHA
Niğde’de ruhsatsız silah operasyonu!

Niğde'de emniyet ekipleri aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet şarjör, 70 adet tabanca fişeği, 218 adet tüfek kartuşu ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı bildirildi.

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