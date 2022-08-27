Niğde'de su kuyusuna düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Niğde'de tarladaki su kuyusuna düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Konaklı beldesinde köpeğiyle gezintiye çıkan A.E, hayvanının tarlada bulunan su kuyusuna düştüğünü gördü.
Köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayan A.E, AFAD'dan yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 23 metre derinliğindeki kuyuya inerek köpeği çıkardı. (AA)
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