Niğde’de tefecilere operasyon: 10 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda eş zamanlı operasyon düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek 57 adet mermi, 66 adet senet, 140 bin meblağlı çek, 33 adet uyuşturucu madde içeren hap, 222 adet sahte bandrol ve 136 şişe kaçak içki ele geçirdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 şüpheli ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

NİĞDE VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu yapan emniyet teşkilatını kutlayarak, "İlimiz genelinde kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.