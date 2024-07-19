Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

Niğde'de iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Niğde Merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde meydana trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E (60) hakimiyetindeki 51 HZ 526 plakalı otomobil ile Ş.Ö (59) idaresindeki 51 EF 966 plakalı araçların çarpıştı.

Kaza sonucu, 51 EF 966 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.Ö (35) ve Y.Ö. (60) hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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