Niğde'de uyuşturucu operasyonları. 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları. 3 şüpheli tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonlarda, şüphelilerin ikametlerinde ve müştemilatlarındaki uyuşturucu madde imalathanesi olarak değerlendirilen adreste yapılan aramalarda 49,37 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 16 parça sıvı ve 4 parça toz kimyasal madde, çeşitli laboratuvar materyalleri ile tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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