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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 gözaltı

Niğde'de 15-31 Ekim arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 417 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 17:33
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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 15-31 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 26 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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