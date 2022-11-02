Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 26 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 15-31 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonda 26 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
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