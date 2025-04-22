Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanırken, 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikamet ettikleri adreslerde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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