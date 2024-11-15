Niğde’de uyuşturucu operasyonu

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 10-14 Kasım 2024 tarihleri arasında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan şüpheli şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör ve 50 adet 7 mermi ele geçirildi.