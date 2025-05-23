Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'nin Bor ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.A. isimli iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 300 gram sentetik uyuşturucu maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu

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