Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İHA
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadeleri alındıktan sonra 4 şüpheli serbest bırakılırken,2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan uyuşturucu madde suçu ve 12 ayrı suçtan araması, 21 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan 1 şahıs ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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