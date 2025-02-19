Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde'de polis ekipleri tarafından 15-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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