Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.