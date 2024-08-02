Niğde’de yayaya çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı

Kaynak: İHA
Niğde’de yayaya çarpan ve olay yerinden kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir kişiye çarpıp olay yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalandı.

Altunhisar Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada Ali Öztürk'e çarpan sürücünün 16 yaşındaki R.Ö. olduğunu ve gözaltına alındığını bildirdi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ilçemiz Yeşilyurt Köyü Kınık mevkiinde, Altunhisar nüfusuna kayıtlı A.Ö. (63) isimli vatandaşımızın yol kenarında yaralı olarak bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine hızla Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.

Yaralı vatandaşımız gelen ambulans ile Bor Devlet Hastanesi'ne hayati tehlike kaydıyla sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yapılan tahkikat sonucunda, A.Ö.'ye kimliği belirsiz bir şahsın araç ile çarparak kaçtığı belirlenmiş, Jandarma ekiplerimizin titiz çalışmaları neticesinde R.Ö. (16) isimli şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alınmıştır."

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