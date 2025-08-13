Niğde’deki 8 yaşındaki Ege’nin ölümü ile ilgili yeni gelişme

Niğde’deki 8 yaşındaki Ege’nin ölümü ile ilgili yeni gelişme

Niğde’de 8 Ağustos akşamı korkunç bir olay yaşandı. Kimlikleri açıklanmayan biri kadın dört şüpheli, bir oto galeriye tabancayla silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlardan biri, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Ege Atlı’nın vücuduna isabet etti. Polis cinayet ile ilgili 1’i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, 8 Ağustos akşamı Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 1'i kadın 4 şüpheli, oto galeriye tabancayla saldırı düzenledi. Kurşunlardan 1'i, sokakta oynayan Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti. Ege yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı.

Mahalleli çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Ege, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Şüpheliler polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

