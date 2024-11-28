Niğde’deki bir inşaatta erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Niğde’deki bir inşaatta erkek cesedi bulundu

Niğde'de bir inşaatta kimliği belirsiz bir erkek şahsın cesedi bulundu.

Niğde'de bir inşaatta kimliği belirsiz bir erkek şahsın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Şehitler Mahallesi Firaki Sokak'ta meydana gelen olayda; sabah saatlerinde işe gelen inşaat işçileri hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; yapılan ilk müdahalede üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri de inceleme yaptı. Erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cesedin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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