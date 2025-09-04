Niğde'deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor



Niğde OSB 3. Cadde'de bulunan plastik ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevre il ve ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yangının meydana geldiği bölgede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahalesi sürüyor.



Yangının meydana geldiği fabrikada açıklama yapan Vali Cahit Çelik, "Bugün saat 18.45 sıralarında organize sanayi bölgemizde bulunan bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre önce bir patlama oluyor ve sonrasında da maalesef büyük bir yangın oldu. Fakat çok seri bir şekilde hem Niğde hem Bor hem de civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale ettiler. Allah'a şükürler olsun yangının o ilk ateşini, enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz, bir can kaybının olmamasıdır. Büyük ve yaklaşık 100 kişinin çalıştığı bir işletme burası. Fakat yangının olduğu saatlerde işletmede kimse yokmuş. Bu açıdan da Allah'a şükürler olsun diyoruz. Herhangi yaralı bir vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an alınan tedbirlerle de yangının diğer taraflarda bulunan işletmelere sıçrama şansı yok. Bu açıdan da arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Ben görev alan bütün itfaiye erlerimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hem de işletme sahibimize ve memleketimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.