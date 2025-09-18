Niğde'nin 3. Lig, Aksaray'ın 2. Lig'de olmasına sert eleştiri

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Niğde’de 3. Lig’de mücadele eden futbol takımı, Aksaray’ın ise 2. Lig’de yer alması, spor çevrelerinde tartışma konusu oldu. Şehrin spor alanında yetişmiş yerli ve milli profesörlerinden Prof. Dr. Tarık Sevindi, konuyla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Prof. Dr. Sevindi, Niğde’deki stadyum ve altyapı yatırımlarının Aksaray ile kıyaslandığında dikkat çekici bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, “Bu stad Niğde’de, peki bizim Aksaray’ın vekilleri nerede?” ifadelerini kullandı. Sevindi, şehrin çocuklarının spora erişimi ve altyapı imkanlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetim ve milletvekillerinin bu konuda acil adım atmasını istedi.

Sporun sadece bir rekabet aracı olmadığını, aynı zamanda çocukların sağlıklı gelişimi ve şehirlerin marka değerini artıran önemli bir unsur olduğunu belirten Prof. Sevindi, “Niğde gibi komşu şehirler altyapı ve tesisleşmede öne geçerken, Aksaray maalesef geri kalıyor. Bu, sadece spor açısından değil, şehir kültürü ve sosyal gelişim açısından da kayıptır” dedi.

Aksaray halkı ve spor camiası, vekillerin Niğde’deki stadyum yatırımlarına benzer projeleri kendi şehirlerinde de başlatmasını bekliyor. Uzmanlar, genç yeteneklerin yetişmesi ve şehrin spor kültürünün gelişmesi için acilen modern stadyumlar, spor salonları ve altyapı tesislerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Tarık Sevindi, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Şehrimiz ve çocuklarımız için sporda geri kalmayı kabul edemeyiz. Başımızı gelecek olaylara koyarak, vekillerimizden ve yerel yöneticilerimizden somut adımlar bekliyoruz.”