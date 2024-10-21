Niğde’nin kadın kovboy muhtarı atıyla mahalle sakinlerini ziyaret ediyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 5 erkek rakibini geride bırakarak İnönü Mahallesi muhtarı seçilen Somkaya, Niğde Belediyesi’nin mahalle birleştirme kararı sonrası, Dere ve Yenice Mahallelerinin de eklenmesiyle 20 bin nüfuslu bir mahalleye hizmet veriyor.

Somkaya, mahalle esnafıyla sohbet ediyor, çocuklarla bir araya geliyor ve mahalle sakinlerinin isteklerini dinliyor.

Mesleğini severek yaptığını belirten Somkaya, “Muhtarlık gönül işidir” diyerek, kadınlara sosyal hayatta aktif olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.