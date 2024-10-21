Niğde’nin kadın kovboy muhtarı atıyla mahalle sakinlerini ziyaret ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde’nin kadın kovboy muhtarı atıyla mahalle sakinlerini ziyaret ediyor

Niğde’de “kovboy muhtar” olarak tanınan Tuğba Somkaya, mahallelerin birleşmesiyle büyüyen İnönü Mahallesi’ni atıyla dolaşarak mahalle sakinleriyle bir araya geliyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 5 erkek rakibini geride bırakarak İnönü Mahallesi muhtarı seçilen Somkaya, Niğde Belediyesi’nin mahalle birleştirme kararı sonrası, Dere ve Yenice Mahallelerinin de eklenmesiyle 20 bin nüfuslu bir mahalleye hizmet veriyor.

Somkaya, mahalle esnafıyla sohbet ediyor, çocuklarla bir araya geliyor ve mahalle sakinlerinin isteklerini dinliyor.

Mesleğini severek yaptığını belirten Somkaya, “Muhtarlık gönül işidir” diyerek, kadınlara sosyal hayatta aktif olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

ss4.jpg

ss3.jpg

ss2.jpg

ss1.jpg

Son Haberler
Cuma namazında büyük vurgun. Biri Suriyeli
Cuma namazında büyük vurgun. Biri Suriyeli
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve
Basur ve Makat Çatlağı ile başa çıkmanın yolları
Basur ve Makat Çatlağı ile başa çıkmanın yolları
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı
Bıçaklandı! otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı üç araca çarptı
Bıçaklandı! otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı üç araca çarptı