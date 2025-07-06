Nihal Atsız’ın yoldaşı, Türkçü yazar Hayrani Ilgar defnediliyor

Nihal Atsız'ın yoldaşı Türkçü yazar Hayrani Ilgar'ın dün (4 Temmuz 2025) 101 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Türk Ocağı, Türkçüler Derneği ve İzmir'de faaliyet gösteren Töre ve Kültür Dernekleri’nin kurucularından olan Hayrani Ilgar bugün toprağa verilecek. Ilgar'ın cenazesi ikindi namazının ardından İzmir Narlıdere Şehitlik Camisi'nden kaldırıp, Güzelbahçe Mezârlığına defnedilecek.

HAYRANİ ILGAR KİMDİR

1924 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya gelen Hayrani Ilgar, eğitimini tamamladıktan sonra 1942 yılında Devlet Demiryolları'nda memur adayı olarak göreve başladı. Uzun yıllar bu kurumda çeşitli görevlerde bulundu ve 30 yıllık hizmetin ardından 1972 yılında Gar Müdürü olarak emekli oldu. Emekliliğinin ardından İzmir'e yerleşti.

AİLE HAYATI VE YAŞADIĞI KAYIPLAR

1948 yılında Nuriye Hanım ile evlenen Hayrani Ilgar'ın bu evlilikten ikisi erkek, ikisi kız olmak üzere dört çocuğu dünyaya geldi. 1991 yılında geçirdiği bir trafik kazasında eşi Nuriye Hanım ve gelinini kaybetti. Bu acı olayın ardından bir yıl sonra Mediha Hanım ile evlendi ve Antalya’ya taşındı.

SİVİL TOPLUM VE DERNEK FAALİYETLERİ

İzmir'de faaliyet gösteren Komünizmle Mücadele Derneği, Türk Ocağı gibi kuruluşlarda aktif görevler aldı. Türkçüler Derneği ile Kültür ve Töre Derneği'nin kuruluşlarında yer aldı. Komünizmle Mücadele Derneği'nin Genel Sekreteri olarak görev yaparken, S.S. teşkilatının kuruculuğu ile ilişkilendirilerek hakkında dava açıldı. Ancak yargı süreci sonunda dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

YAZIN HAYATI VE ESERLERİ

Hayrani Ilgar, fikirlerini ve düşüncelerini çeşitli dergi ve gazetelerde kaleme aldı. Ötüken, Milli Yol ve Orkun gibi Türkçü çizgideki dergilerde; Millet, Ortadoğu ve Ege Ekspres gibi günlük gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Yazarlık kariyerinde tamamladığı ve yayımlanmaya hazır olan eserleri şunlardır: