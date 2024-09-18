Nihal Candan kardeşi Bahar Candan’la ilgili tahliye soruna kalp işaretiyle cevap verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Nihal Candan kardeşi Bahar Candan’la ilgili tahliye soruna kalp işaretiyle cevap verdi

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Müştekilerin ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya verielen arada adliyeden çıkan Nihal Candan, "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna tek eliyle kalp işareti yaparak yanıt verdi.

Dava, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Davada Bahar Candan hakkında dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, ablası Nihal Candan hakkında ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bahar Candan, suç örgütüne üye olmak ve dolandırıcılık suçlarından yargılanırken, ablası Nihal Candan ise tutuksuz olarak yargılanıyor.

Duruşma sırasında müştekilerin ifadeleri dinlendi ve ara verildi. Adliyeden çıkan Nihal Candan’ın kameralara yansıyan görüntülerinde gazetecilerin sorularına yalnızca kalp işareti ile karşılık verdiği görüldü. Diğer sorulara ise yanıt vermekten kaçındı.

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İDDİANAMEDEN DETAYLAR:

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahar ve Nihal Candan’ın yanı sıra 21 sanık yer alıyor. İddianamede, Bahar Candan’ın suç örgütüne üye olma suçundan 2 yıldan 4 yıla, dolandırıcılık suçundan ise 12 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Bahar Candan, suç örgütünün hiyerarşik yapısında yer almakla suçlanıyor. Nihal Candan ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılma talebiyle yargılanıyor.

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İddianamede, şebeke liderleri Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun, vatandaşları ucuza araç sattıkları vaadiyle dolandırdığı ve bu yöntemle birçok kişiyi mağdur ettikleri belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan’ın da bu örgütün içinde yer aldığı iddia ediliyor. Ayrıca, diğer 20 şüpheli hakkında da farklı oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

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