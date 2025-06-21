Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor… Annesinin acı feryatları yürekleri dağladı

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Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor… Annesinin acı feryatları yürekleri dağladı

Anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan dün akşam hayatını kaybetti. Annesi Umut Candan ve kız kardeşi Bahar Candan’ın feryatları yürekleri dağladı.

Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve hızla kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında dün hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Nihal Candan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Cenaze töreninden dakikalar önce camiye gelen anne Umut Candan ve kız kardeş Bahar Candan, ayakta durmakta güçlük çektiler.

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ABLAM ÖLDÜ BENİM!

Umut Candan 'Nihal hani sen hakim, savcı olacaktın' diyerek feryat ederken, tabutun başından ayrılmayan Bahar Candan 'Ablam öldü benim' diyerek gözyaşı döktü.

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NEDEN DUYMADINIZ BENİM ÇOCUĞUMU

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan gözyaşları içinde ''Neden duymadınız benim çocuğumu. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Neden kurtaramadınız benim kuzumu? Benim çocuklarım çok saf bir tek suçları var soytarılık. Soytarılık dışında bunların hiçbir şeyi yok. Onlar Instagram'da soytarılık yaptı. Rol yaptı. Nihal kaldıramadı. İçeride hasta oldu benim çocuğum. Ruhları, psikolojileri katledildi'' diyerek gözyaşları içinde haykırdı.

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