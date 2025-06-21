Nihal Candan yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ismin geçtiğimiz gün kalbi durmuş ve yeniden çalıştırılmıştı. 23 kiloya düşen isim yaşam mücadelesini kaybetti.

Nihal Candan'ın kötü haberi arkadaşları da sosyal medyadan paylaştı. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da Candan'ın haberini paylaştı.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 15 Haziran 1995 Mersin doğumlu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir sosyal medya fenomeni. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” yarışması ile ekranlara adım attı, sonrasında "Survivor 2016" ile adını duyurdu.

2023'te dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı, cezaevinde anoreksiya nervoza teşhisi konuldu ve tahliye edildi.

Anoreksiya nervoza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan bir süredir, hastanede tedavi görüyor yoğun bakım tedavisini ise sıklıkla reddediyordu.

Nihal Candan'ın kalbi durdu. Arkadaşı kötü haberi verdi