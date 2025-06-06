Apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı... Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddi

“Candan Kardeşler” adıyla hafızalara kazınan Candan Kardeşler, bu kez sağlık haberleriyle gündeme geldi. Bahar Candan, ablası Nihal Candan’ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu. Ünlü moda tasarımcısı Pınar Kerimoğlu, Candan’ın organ yetmezliği olduğunu söyleyerek dua istedi.

Candan kardeşler, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmış, yaklaşık altı ay cezaevinde kalmıştı. Cezaevinde kaldığı süreçte 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza’ya yakalanmıştı.

“ABLAM ÖLÜYOR”

Bahar Candan, ablasının Nihal’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurmuştu. Ablasının ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Candan, “Ablam ölüyor” diyerek yardım istemişti.

ORGAN YETMEZLİĞİ VARMIŞ

Candan kardeşlerin yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu sosyal medya hesabından Nihal Candan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kerimoğlu, "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.