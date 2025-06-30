Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla cezaevine giren Nihal Candan yaşadığı rahatsızlık sonrası 37 kiloya düşmüş tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından hızla kilo vermeye devam eden sosyal medya fenomeni geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede genç fenomen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evlat acısıyla sarsılan Nihal Candan’ın babası Sabah’a ilk kez konuştu.

Kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlarla anılmasının, kızının psikolojisini çok kötü etkilediğini belirten Hakan Candan, cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşamasının da her şeyi daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Kızının cezaevine girdikten sonra hastalığa yakalandığını açıklayan acılı baba Hakan Candan şöyle konuştu:

'Kara para aklama, dolandırıcılık gibi toplum tarafından olumsuz görülen suçlarla anılması, kızımın psikolojisini çok kötü etkiledi. Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da daha da zorlaştırdı her şeyi. Cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi olumsuz bir şey yaşamadı. Ama içerideyken eşiyle yaşadığı sıkıntılar eklenince, Nihal'in hastalığı orada başladı.''

“EN BÜYÜK HATA KIZIMDA”

''Hayatta başımıza gelen iyi ya da kötü şeylerde temel etken insanın kendisidir. Nihal de yanlışlar yaptı. Nihal neden böyle insanlarla bir arada oldu? Sıkıntılı insanların bulunduğu ortamlarda olması, arkadaşlık etmesi hatadır. Bu noktada en büyük hatanın kızımda olduğunu düşünüyorum.''

“KENDİMİ BİR BABA OLARAK ELEŞTİRİYORUM”

Baba olarak kendisini de suçlayan Hakan Candan, ''Her ne olursa olsun verdiğimiz ahlaki bilinç, toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmayı sağlayabilirdik. Ama bunu yapamadık. Kendimi eleştiriyorum. Ama acizliğimi ve çaresizliğimi de bu noktada söylemek isterim. Nihal'in olumsuz davranışları, toplumun yadırgadığı hareketleri toplumda yanlış algıların oluşmasına neden oldu. Tam da bu noktada kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Keşke yapabilseydim ama yapamadım, başaramadım. Bundan sonra diğer kızlarım için daha dikkatli davranacağız.''