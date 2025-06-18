Nihal Candan'ın babasının kalbi üzüntüye dayanamadı

Fenomen Nihal Candan, cezaevinde hızla kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmiş ardından geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Nihal Candan'a linç yorumlarına grok tokat gibi cevap verdi!

Yeme bozukluğu yaşayan ve hızla kilo kaybeden ismin son olarak 25 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Sağlık durumu kritik olan isim yoğun bakıma kaldırılırken, Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü isim Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Candan cezaevinden yeme bozukluğu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilmişti.