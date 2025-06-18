Nihal Candan'ın babasının kalbi üzüntüye dayanamadı

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Nihal Candan'ın babasının kalbi üzüntüye dayanamadı

Hastanede tedavisi süren Nihal Candan'ın babasının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Fenomen Nihal Candan, cezaevinde hızla kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmiş ardından geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı.

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Yeme bozukluğu yaşayan ve hızla kilo kaybeden ismin son olarak 25 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Sağlık durumu kritik olan isim yoğun bakıma kaldırılırken, Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Ünlü isim Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Candan cezaevinden yeme bozukluğu nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilmişti.

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