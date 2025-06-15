Nihal Candan'ın doğum günü paylaşımı olay oldu!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, bu kez hastane odasında kutladığı doğum günüyle dikkat çekti.

Anoreksiya nedeniyle 29 kiloya kadar düştüğü açıklanan Candan, yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındı.

Ünlü fenomen Nihal Candan yeniden yoğun bakıma alındı

Tedavisi halen devam eden Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü görüntüsüyle şaşırttı.

Apar topar yoğun bakıma kaldırılmıştı... Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddi

Hastane yatağında pasta keserken çekilen videoda zayıf bedeniyle gülümseyen Candan’a, takipçilerinden geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra “İyi ki doğdun” mesajları da yağdı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Candan'ın pastadaki çileği yemesi teklif edildiğinde bile olumsuz cevap vermesi dikkat çekti.