Nihal Candan'ın kalbi durdu. Arkadaşı kötü haberi verdi

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaklaşık altı ay cezaevinde kaldıktan sonra ciddi sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Nihal Candan'ın babasının kalbi üzüntüye dayanamadı

Cezaevinde kaldığı süre boyunca anoreksiya hastalığı geliştiren Candan’ın durumu son günlerde daha da ağırlaşmıştı. 23 kiloya kadar düştüğü bildirilen Candan, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Candan’ın kalbinin durduğunu duyurdu:

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Nihal Candan'a linç yorumlarına grok tokat gibi cevap verdi!

"Nihal’in kalbi durmuş. Kalp masajı yapılıyor. Şimdi annesiyle konuştuk. Allah’ım ne olur bir şey olmasın…” Kerimoğlu daha sonra “Kalbi çalıştırmışlar. Şimdi umut var. Anneyle konuştum. 24 saat kritik demişler. Dualarımızda…” şeklinde yeni bir paylaşım yaptı.