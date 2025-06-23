Nihal Candan'ın ölmeden önceki attığı mesajlar ortaya çıktı! Gazeteciye her şeyi anlatmış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihal Candan'ın ölmeden önceki attığı mesajlar ortaya çıktı! Gazeteciye her şeyi anlatmış

Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanarak hızla kilo veren sosyal medya fenomeni Nihal Candan geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Candan’ın yaşamını yitirmeden önce bir gazeteciye attığı mesajlar ortaya çıktı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine giren Nihal Candan anoreksiya nervoza hastalığına yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Sağlık durumu iyiye gitmeyen Nihal Candan cezaevinden tahliye edilmişti. Tahliyesinden sonra hızla kilo vermeye devam eden sosyal medya fenomeni hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviyi reddettiği için 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın kalbi yaşananları kaldıramadı.

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın ölmeden önce attığı mesajlar ortaya çıktı. Yaşadığı zorlu süreçte sosyal medya baskısından rahatsız olduğunu belirten Candan, verdiği bir röportajda yemek yememeyi bir intihar yöntemi olarak seçtiğini söylemişti.

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"ÖLÜRSEM BAHAR’I DA BIRAKIRLAR"

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajlar ortaya çıktı.

@i.likechaos isimli magazin sayfası Nihal Candan'ın gazeteci Berat Aşıcıoğlu'na attığı son mesajları paylaştı. Candan mesajında "Ölmek istiyorum" dedi ve ekledi:

"Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..."

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