Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Nihal Candan'ın ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı

Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanıp 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Candan'ın son isteğini yakın arkadaşı Modacı Pınar Kerimoğlu açıkladı.

Katıldığı bir programla ünlenen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, bir süredir Anoreksiya Nervoza teşhisiyle hastanede tedavi görüyordu.

İki gün önce hayatını kaybeden Candan'ı dün ailesi ve arkadaşları son yolculuğuna uğurladı.

candan2.jpg

Candan'ı son dönemde hastanede sık sık ziyaret ederek, yalnız bırakmayan modacı dostu Pınar Kerimoğlu, Instagram hesabından ilginç bir konuyu gündeme getirdi.

candan-001.jpg

ESKİ KOCASINI GÖRMEK İSTEMİŞ

Kerimoğlu, Nihal Candan'ın eski kocası Mehmet Faruk Çiçek'i görmek istediğini ve ağladığını söyledi.

candan3.jpg

Modacı Kerimoğlu, Nihal'ın annesi Umut Candan'ın kendisinden Çiçek'i aramasını rica ettiğini, ancak eski kocası Çiçek'in Nihal görmek istemediğini anlattı.

MEHMET FARUK ÇİÇEK KİMDİR?

Mehmet Faruk Çiçek, 1 Şubat 1986'da Şırnak'ta doğdu. Çiçek, Seyid Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco’nun sahibidir.

Son Haberler
Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i açıkladı
Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i açıkladı
YKS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YKS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Ünlüleri de etkisi altına alan o hastalığa karşı kritik uyarı
Ünlüleri de etkisi altına alan o hastalığa karşı kritik uyarı
İngiliz basınından savaş yorumu: Trump, Netanyahu’nun tuzağına düştü
İngiliz basınından savaş yorumu: Trump, Netanyahu’nun tuzağına düştü
Kahraman motosikletçiden mucize kurtarış! Yolda yürürken boğazına kaçtı: Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Kahraman motosikletçiden mucize kurtarış! Herkes bunu mutlaka öğrenmeli...